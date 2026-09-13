¡Imbatible y legendario! Scandinavia estira su racha de oro en Curragh

El imbatible Scandinavia (USA) ratificó su estatus como el fondista del momento al coronarse de forma consecutiva en el prestigioso Comer Group International Irish St. Leger (Gr. 1) de $516,500 en distancia de 2,800 metros en pista de grama. Guiado magistralmente por el jockey de élite Ryan Moore, el pensionista de Aidan O'Brien controló las acciones desde una cómoda segunda posición, esperando el terreno propicio para atacar.

El remate de un auténtico campeón

A falta de 400 metros para el disco, Moore movió con sutileza al gran favorito (4/11). Al pisar los tramos decisivos, Scandinavia desató una sólida aceleración con la que dominó por dos cuerpos a su compañero de techo, Queenstown. El podio de honor de la prueba lo completó el también representante de Ballydoyle, Jan Brueghel, sellando así una trifecta memorable para el establo más poderoso del continente.

Rumbo a la gloria definitiva

Con este sólido triunfo sobre el pasto bueno de Curragh, el hijo de Justify encadenó de manera espectacular su octava victoria consecutiva en el máximo nivel internacional. Tras sus consagraciones previas en la Ascot Gold Cup y la Goodwood Cup, el sensacional ejemplar de cuatro años escribe páginas doradas en los libros hípicos y confirma que no tiene rivales en las exigentes pruebas de aliento.

La campaña general de Scandinavia (USA) lo consolida como un verdadero titán de las pistas europeas. El hijo del triplecoronado estadounidense Justify y la matrona Fabulous (por Galileo) posee hasta el momento, 13 actuaciones oficiales, para 9 victorias, un segundo y un tercer lugar.