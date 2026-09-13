Más de 1 millón de dólares es la nueva marca recaudada en el sellado del 5 y 6 de La Rinconada R36 13-9-2026

El 5 y 6 nacional del segundo domingo de septiembre promete emociones de alto calibre en el hipódromo Internacional La Rinconada, con el desarrollo de la reunión válida número 36 de la temporada 2026, que incluyó tres pruebas selectivas. En la cual la edición XXIII Clásico “Gelinotte” (GII) fue un triunfo para Fatima Blush (USA) y para la jornada del juego de la mayoría se disputa la edición XXII del Clásico “Millard Ziadie” (GII) y la Condicional Especial Copa “Belleza Venezolana”, además del atractivo popular 5 y 6 nacional; ¡emoción que paga!

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5 y 6 en La Rinconada

La jornada dominical inició con victoria para Tinta Fina (número 6) con la monta de Winder Véliz y la preparación de Alejandro Regalado. En la segunda carrera triunfó Grand Sensation (número 7) con la monta de Oliver Median y el ensillaje de Jorge Salvador.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Wicked Game (número 1) con la monta de Robert Capriles y el entrenamiento de Oscar M. González. En la cuarta, el triunfo le correspondió a My Amazing Mate (USA) (número 1) con la monta de Jaime Lugo para Noel Kucich.

En la quinta, el triunfo le correspondió a Gran Torrente (USA) (número 2) con la monta de Iván Pimentel Jr. para Isamel Martínez. En la sexta, el triunfo le correspondió a The Exquisite Girl (USA) (número 6) con la monta de Iván Pimentel Jr. para Isamel Martínez.

En la séptima carrera, el triunfo fue para Gran Andrés (número 9) con la monta de Luis Funez Jr. para el entrenador Jefferson Rivas. Mientras que la última carrera no válida (octava), la victoria fue para la importada Fatima Blush (USA) (número 8) con la monta de Jaime Lugo para el entrenador Ricardo D’Angelo.

Meridiano: Totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs. 900.437.020,00 de los cuales Bs. 126.061.182,80 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 486.235.990,80.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o novena carrera en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar Brother Will (número 2).