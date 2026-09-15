La reunión número 36 del pasado domingo 13 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada dejó como hecho más destacado las victorias en las pruebas selectivas de Fatima Blush (Clásico Gelinotte), Ekati King (Copa Belleza Venezolana) y Black Stone (Clásico Millard Ziadie).

A la altura de la decimotercera competencia se disputó la edición número 23 del Clásico Millard Ziadie en distancia de 1.400 metros para ejemplares de tres años, nacionales e importados. El Irlandés, Bunker, Pontevecchio y Ponsigue figuraban como los grandes favoritos de la prueba.

Sin embargo, tras correr detrás de los punteros, el ejemplar Black Stone hizo efectiva su atropellada a 100 metros del final y rebasó con facilidad a Pontevecchio para adjudicarse el triunfo. Los parciales del evento fueron de 24", 46"4, 71"3 y un tiempo final de 84"4 para el recorrido.

La Rinconada: Conozca la hazaña que logró Black Stone en el clásico Millard Ziadie

Desde hace un par de años la prueba sufrió una modificación en su recorrido: dejó atrás los 1.800 metros habituales para fijar su tiro actual en 1.400 metros.

Con el registro de 84"4 en el Clásico Millard Ziadie, el zaino obtuvo su primer triunfo de corte selectivo, además Black Stone igualó la marca que obtuvo el ejemplar Rockville en la edición anterior.

La Rinconada: Riccardo D´Angelo sigue implantando marcas

De esta manera, el hijo de Tato Zeta en Extra Innings, nacido y criado en el Haras Los Caracaros, dejó su récord de pista en tres victorias tras seis salidas. En esta ocasión contó con la monta de Jaime Lugo Jr., quien logró su primer triunfo selectivo de la campaña. Como dato anecdótico, Ricky D´Angelo igualó a César Cachazo como el máximo ganador de esta competencia. Sus triunfos anteriores fueron con Águila Negra (2003), poseedor del récord de 108" exactos para los 1.800 metros y Águila de Oro (2006).