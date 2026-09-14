El purasangre es el gran protagonista en este maravilloso deporte llamado hipismo; son los ejemplares que durante las tardes de carreras en cualquier óvalo del mundo nos llenan de alegría con sus victorias e inclusive, a veces, llegan a convertirse en ídolos de toda una nación gracias a sus logros en las pruebas más importantes de los distintos calendarios hípicos.

Tristeza en Coche: fallece recordada campeona y ganadora de Grado 1

El lunes 14 de septiembre se dio a conocer la noticia acerca del fallecimiento de una yegua que llenó de alegrías a sus conexiones y a toda la afición que celebró con euforia sus más importantes victorias.

Con Manuel Vielma como entrenador y perteneciente al Stud “Mary”, la yegua Bella del Nilo falleció y dejó un vacío imborrable entre sus allegados. La hija de Khozan en Moon of The Nile por Malibu Moon fue campeona dosañera en la campaña 2024, tras conquistar múltiples clásicos que la llevaron a lo más alto en el óvalo de Coche.

La Rinconada: Debut y Consagración

Dentro de las pruebas selectivas que se adjudicó Bella del Nilo durante su campaña de estreno en La Rinconada figuran las siguientes: Clásico Edgar Ganteaume (G2), Clásico Ciudad de Caracas (G1) y el Clásico Comparación (G1); este último con Javier Castellano en la silla y tras derrotar a sus adversarios con amplio margen.

Durante la campaña 2024 tuvo un récord de 3 triunfos en cuatro actuaciones, todas de corte selectivo, y cerró su trayectoria con un 42.8 % de victorias acumuladas.