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Dos Jinetes fueron multados por cometer esta infracción en La Rinconada

Ambos jinetes fueron sancionados por la Junta Nacional de Comisarios

Por

Abraham Pimentel
Lunes, 14 de septiembre de 2026 a las 04:57 pm
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Dos Jinetes fueron multados por cometer esta infracción en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray

El Hipódromo La Rinconada vibró durante la reunión 36 con una emocionante cartelera de tres pruebas selectivas. El cuadro de honor de las competencias de mayor jerarquía lo encabezaron Ekati King en la Copa Belleza Venezolana, Fatima Blush en el Clásico Gelinotte y Black Stone en el Clásico Millard Ziadie.

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Fiel a la costumbre de los lunes, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer el informe arbitral correspondiente a la reunión de La Rinconada. El documento resume todas las incidencias de la cartelera, desde tropiezos en carrera e informes de los jinetes hasta las multas aplicadas, el orden de llegada y las modificaciones de posiciones.

La Rinconada: Informe de la Junta Nacional de Comisarios

A la altura de la décima carrera, según lo establecido por la Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) en la hoja de resoluciones, se decidió sancionar a los siguientes jinetes:

Vista la conducción de los Jinetes IVÁN PIMENTEL (VINICIUS JR N° 06) y JAIME LUGO JR (THEO Nº 08) donde ambos jinetes se levantan de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA a los Jinetes IVÁN PIMENTEL y JAIME LUGO JR, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras

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