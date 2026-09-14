Multado jinete ganador de Clásico grado 1 en La Rinconada

Como todos los lunes, el Instituto Nacional de hipódromos publica en sus cuentas oficiales de distintas redes sociales, las resoluciones que dictan la Junta Nacional de Comisarios después de ver cada una de las competencias de la reunión anterior, en esta oportunidad, la número 36 del año donde se cumplieron 14 pruebas y dos de ellas, fueron clásicos de grado II.

La Rinconada: Multado jinete ganador de Clásico de grado 1

A la altura de la quinta carrera no válida se disputó una carrera en distancia de 1.100 metros para potros de dos años, debutantes o no ganadores, donde la victoria la alcanzó el dosañero Gran Torrente con la conducción de Iván Pimentel Jr. para el entrenador Ismael Martínez con un tiempo de 66,1 y un pago de Bs. 171,46 a ganador.

En la misma competencia, la Junta Nacional de Comisarios emitió la siguiente resolución:

MULTA JINETE POR PARARSE ANTES DE LA RAYA

«Vista la conducción del Jinete JHONATAN ARAY (KUPIDO (USA) Nº 04), donde el jinete se levanta de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA de al Jinete JHONATAN ARAY, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras.