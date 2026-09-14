Multan jinete líder de la estadística en La Rinconada por este motivo

La tarde de este lunes el Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer las resoluciones finales que son dictadas por la Junta Nacional de Comisarios de la institución después de cada jornada hípica en el principal óvalo del país y que en esta jornada tuvo hasta seis jinetes multados por distintos motivos.

La Rinconada: INH Multa jinete líder de la estadística por este motivo

En la séptima carrera de la jornada dominical se disputó una prueba en distancia de 1.200 metros donde el ganador de la misma, fue el ejemplar Gran Andrés con la monta del jinete aprendiz Luis Funez Jr. para el entrenador Jefferson Rivas, el cual dejó un tiempo de 73,3 y generó un dividendo de Bs. 1.046,84 a ganador.

En la misma carrera, participó el purasangre Astro Zeta, con la monta del astro zuliano Jaime Luego, el cual finalizó en el cuarto lugar. Luego de la competencia, la Junta Nacional de Comisarios informó lo siguiente:

MULTA DE JINETE POR PARARSE ANTES DE LA RAYA

«Vista la conducción de los Jinetes ERINSON GUIA (PHAROAH´S DYNASTY (USA) N° 07) y JAIME LUGO (ASTRO ZETA Nº 03) donde ambos jinetes se levantan de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA a los Jinetes ERINSON GUÍA y JAIME LUGO y, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras».