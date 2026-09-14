La reunión 36, celebrada el pasado domingo 13 de septiembre, dejó una jornada repleta de emociones de principio a fin y tres pruebas selectivas, como ya es costumbre durante las últimas semanas en el óvalo de Coche. Entre los resultados más destacados figuran la victoria de Fatima Blush en el Clásico Gelinotte, Ekati King en la Copa Belleza Venezolana y Black Stone en el Clásico Millard Ziadie.

La undécima competencia, tercera válida en el orden para el juego del 5y6 Nacional y escenario de la primera edición de la Copa Belleza Venezolana, concluyó con el triunfo de Ekati King. El ejemplar, bajo el entrenamiento del "Sheriff" Márquez y la monta de Johan Aranguren, corrió para los colores del Stud Don Rafael V.

La alianza selectiva por excelencia: la dupla jinete-entrenador que no perdona en las pruebas de mayor peso en La Rinconada

Esta victoria representó la décima de su campaña pistera en 31 actuaciones para el castaño de cinco años. Además, supuso la cuarta foto de corte selectivo para la yunta Johan Aranguren-Gabriel Márquez en la presente campaña, lo que los consolida como la llave entrenador-jinete más laureada en pruebas de jerarquía esta temporada.

Los triunfos de este candado ganador en el calendario selectivo del año corresponden a Ekati King en la Copa Belleza Venezolana y los clásicos Guardia Nacional Bolivariana y Juan Arias; mientras que con el ejemplar Banderas conquistaron el Clásico Francisco de Miranda.

Detrás de esta efectiva dupla se encuentran las yuntas de Riccardo D’Angelo - Jaime Lugo y Humberto Correia Jr.,- Robert Capriles, ambas con tres victorias selectivas en la presente zafra.

Por su parte, Gabriel Márquez alcanzó la cifra de 27 victorias en la temporada y se consolida como el máximo ganador en pruebas selectivas en lo que va de año, al tiempo que Johan Aranguren llegó a 19 triunfos en la zafra. Asimismo, la divisa "Don Rafael V" ocupa el segundo lugar en la estadística de propietarios con 28 victorias, a tan solo un lauro del Stud "ZM", líder actual con 29 éxitos.esta