Rumbo a las 50: Riccardo D’Angelo tranquilo en la cima de la tabla de entrenadores

El hipódromo La Rinconada contó la tarde del domingo con una programación de 14 carreras, como parte de la reunión 36 de la temporada anual, donde se disputaron los clásicos Gelinotte y Millard Ziadie, en distancia de 1.400 metros y ambos, grado II.

La Rinconada: Riccardo D’Angelo tranquilo en la cima de la tabla de entrenadores

El entrenador Riccardo D’Angelo volvió a salir en el listado de los más destacados, al conseguir par de victorias con sus presentados, entre ellas, el triunfo con la importada Fatima Blush (USA) en el Clásico Gelinotte GII en recorrido de 1.400 metros con un tiempo de 85,3 con la monta de su jinete de confianza, Jaime Lugo para un dividendo mínimo de Bs.128,36 a ganador.

Y luego en la quinta válida, repitió la dosis selectiva, ahora con el potro Black Stone y Jaime Lugo Jr. en el Clásico Millard Ziadie GII en 1.400 metros con un tiempo de 84,4 y un sorpresivo pago de Bs. 915,58 a ganador.

Con las dos victorias, D’Angelo ahora suma 43 en el año y se mantiene como líder de la estadística nacional y anual.

Entrenadores más ganadores en La Rinconada:

Riccardo D’Angelo: 43 victorias.

Fernando Parilli Tota: 30 victorias.

Gabriel Márquez: 27 victorias.

Carlos Uzcátegui: 23 victorias.

Humberto Correia: 22 victorias.