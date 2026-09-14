La pasada jornada nos dejó una semana llena de emociones con tres clásicos que engalanaron la reunión número 36, celebrada en el Hipódromo La Rinconada. Entre las pruebas más destacadas figuraron la Copa Belleza Venezolana y los clásicos Gelinotte y Millard Ziadie, pruebas en las que se impusieron los ejemplares Ekati King, Fatima Blush y Black Stone, en ese estricto orden.

Dos entrenadores multados por este motivo en La Rinconada

Como es habitual los días lunes, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) emite las resoluciones de la Junta Nacional de Comisarios del Hipódromo La Rinconada, documento donde es posible apreciar todo lo acontecido durante las competencias disputadas en la jornada: tropiezos, multas, informes de los jinetes, orden oficial de llegada y distanciamientos, entre otros aspectos.

La Rinconada: Informe de la Junta Nacional de Comisarios

En la novena carrera, con hora de inicio a las 4:30 p. m., la Junta Nacional de Comisarios estableció lo siguiente:

Visto el informe presentado por el juez de partida con relación al ejemplar MAD MAX N° 05 donde indica que el ejemplar, llegó al aparato de partidas con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR al entrenador HENRY TRUJILLO, de acuerdo a los establecido en los artículos 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.

Vista la repetición de la prueba a través del sistema de video, esta Junta de Comisarios pudo apreciar que al promediar los 600 metros finales el ejemplar NAVEGANTE N° 09 (KERVIN BRICEÑO) se le rodó la silla, motivo por el cual esta junta de comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador JOSE SÁNCHEZ, de acuerdo a los establecido en los 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.