La cartelera de la reunión 36 en La Rinconada ofreció una jornada de alto nivel con la disputa de tres pruebas selectivas. El grupo de ganadores en los cotejos de mayor relevancia quedó integrado por Ekati King (Copa Belleza Venezolana), Fatima Blush (Clásico Gelinotte) y Black Stone (Clásico Millard Ziadie).

Conozca el motivo por el cual multaron a reconocido entrenador tras la reunión 36 en La Rinconada

Como es habitual al inicio de la semana, las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) hicieron público en sus distintas redes sociales, el reporte de la Junta de Comisarios de La Rinconada. En este balance se detallan las novedades ocurridas en la jornada: tropiezos en pista, descargos de los fustas, sanciones económicas, el marcador oficial y los eventuales distanciamientos.

La Rinconada: Informe de la Junta Nacional de Comisarios

A la altura de la décima carrera, según lo establecido en las resoluciones emanadas por la Junta Nacional de Comisarios, el entrenador Ramón García fue sancionado por el siguiente motivo:

Visto el informe presentado por el Juez de Paddock con relación al ejemplar ONLINE Nº 01 el cual fue presentado sin el implemento VENDAS al Paddock de ensillaje, esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador RAMÓN GARCÍA, todo de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 61 literal “C” y “K” del Reglamento Nacional de Carreras