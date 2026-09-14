Solicitan exámenes completos a hijo de King Seraf en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada realizó la tarde del domingo 13 de septiembre la programación de la jornada hípica número 36 del año con una agenda de 14 competencias, donde se disputaron dos pruebas clásicas en honor a Millard Ziadie y a la yegua Gelinotte, GII en recorrido de 1.400 metros.

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En la programación de carreras del domingo, a la altura de la quinta competencia no válida, se disputó una prueba reservada para potros de dos años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.100 metros donde participaron siete dosañeros nacionales o importados, en la cual, la victoria la alcanzó el potro Gran Torrente del entrenador Ismael Martínez con Iván Pimentel en la silla.

En la mencionada carrera, participó el potro de dos años Mr Birdie, presentado por Ramón García Mosquera y la monta de Franklin González Jr., el cual no finalizó dentro de los puestos de pizarra. La Junta Nacional de Comisarios emitió la siguiente orden en las resoluciones:

SOLICITUD DE EXAMEN CLÍNICO COMPLETO Y MUESTRAS ESPECIALES

«Vista la actuación del ejemplar MR BERDIE N° 06, esta Junta de Comisarios procedió a solicitar Examen clínico completo a la División de inspección Veterinaria, todo de conformidad con el articulo N° 66 literal “g” y 290 del Reglamento Nacional de Carreras. Con relación a esta solicitud, la inspección Veterinaria informó que el ejemplar precitado se presentó SIN LESIONES APARENTES por lo cual se solicitó la toma de muestras especiales».