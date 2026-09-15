“Pocho” Lugo en la misma mesa de Emisael Jaramillo y Rigo Sarmiento del Clásico Gelinotte

El pasado domingo 13 de septiembre se realizó en el hipódromo La Rinconada, la reunión hípica número 36 del año con una programación de 14 carreras donde, se disputaron las ediciones 2026 de los clásicos Millar Ziadie y Gelinotte, ambas en 1.400 metros y de GII, donde en la selectiva en honor a la triplecoronada, ganó la importada Fatima Blush (USA).

La Rinconada: “Pocho” Lugo en la misma silla de Emisael Jaramillo y Rigo Sarmiento del Clásico Gelinotte

La victoria de este año en la selectiva en honor a la triple coronada de la temporada 1980, contó con el entrenamiento de Riccardo D’Angelo y la monta del astro zuliano y jinete de confianza Jaime “Pocho” Lugo para los colores del Stud Perseverancia, con un tiempo oficial de 85,3 para la distancia y mantener su invicto en tres presentaciones realizadas en el país.

Para el jinete zuliano, Jaime Lugo, fue su cuarta victoria personal en esta selectiva, la cual obtuvo por primera vez en la temporada 2017 con la yegua New Market del Stud Ferálico para el entrenador Riccardo D’Angelo.

Luego entre las temporadas 2022 y 2023, ganaría la prueba clásica de manera consecutiva por medio de las yeguas Philomena y Fast Sensations, con la yunta de los entrenadores Fernando Parilli Araujo y Ramón García Mosquera respectivamente.

Ahora, con su cuarto lauro en la historia del clásico y segundo de la mano de Riccardo D’Angelo, igualó a sus colegas Emisael Jaramillo y Rigoalberto Sarmiento, como los más ganadores en la historia del Clásico Gelinotte GII en sus 23 ediciones cumplidas con cuatro triunfos cada uno.