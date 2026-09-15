Actualización del estado de salud de Irad Ortiz Jr

El 5 veces ganador del Eclipse Awards (2018, 2019, 2020, 2022, 2023), Irad Ortiz Jr., se encuentra en recuperación tras su lesión sobre el ejemplar And The Runner Is, el pasado 8 de agosto en el desfile hacia el aparato en la pista principal de Saratoga, lo que provocó que el jinete se torciera el tobillo izquierdo, cuando su montura lo aprieta contra la barandilla.

Meridiano: Irad Ortiz Jr., se alista para reaparecer

Ortiz Jr., ganador de 212 carreras esta temporada y más de 25 millones de dólares en premios para sus conexiones, a pesar de no tener fracturas en su tobillo, tiene molestias que le impiden tener un buen movimiento sobre los estribos. Debido a esas dolencias, Ortiz Jr., tuvo la necesidad de apartarse para recuperarse totalmente y planear su regreso.

Según su agente, Steve Rushing declaró al periodista Bill Finley de Thorougbreddailynews que Irad Ortiz Jr. podría regresar a finales de este mes.

“Irad está bien”, dijo Rushing por mensaje de texto. “Esta semana hará un entrenamiento ligero con algunos caballos. Con suerte, regresará hacia el final de la temporada de Churchill Downs o al comienzo de la de Keeneland”.

La actual temporada de Churchill finaliza el 27 de septiembre. La temporada de otoño de Keeneland comienza el 2 de octubre y tendrá a finales de ese mes las Breeders’ Cup.