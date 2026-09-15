Debuta hermano completo del potro de mayor precio vendido este lunes por $2.8 millones

Este fin de semana hace su estreno el segundo producto de la matrona ganadora de carreras de grado Twenty Carat. Hermano completo de French Blue y del potro vendido por Four Star Sales este lunes por un monto de $2.8 millones, que lo coloca como el de mayor precio el primer día de sesión en las subastas en Keeneland.

Meridiano: Una dinastía de millones

Twenty Carat, tiene una potra de nombre French Blue, que entrena Bob Baffert, que es propiedad del Three Chimneys Farm, es ganadora de dos carreras en siete presentaciones, con un tercer lugar en el Santa Ysabel Stakes (G3) y un quinto en el Santa Anita Oaks (G2).

El año anterior, un hermano completo fue vendido por $1.55 millones, comprado por el MV Magnier, White Birch Farm y Peter Brant, y encabezó la cuarta sesión de la subasta de yearlings de Keeneland el 11 de septiembre 2025, consignado por Four Star Sales.

Su hermano completo fue vendido este lunes por $2.8 millones a Mahmud Mouni, quien firmó el boleto en nombre de RTM Racing, y que indicó que será entrenado por Chad Brown.

Meridiano: Debuta hermano completo que costó $1.55 millones

Este viernes, en el opening day de Belmont Park, la séptima carrera de la jornada, reservada por un Maiden Special Weight de $150,000 en distancia de una milla en pista de arena, ha sido inscrito Bletchley, que es el tercer hijo de Twenty Carat y el segundo que hace su estreno.

Este debutante es conducido por Manuel Franco para Chad Brown, que defenderá los colores de la sociedad Magnier, Mrs. John, Tabor, Michael B., Smith, Derrick, Brant, Peter M. and Smith, Brook T. En esta misma carrera, Brown presenta a Card Man, un hijo de Life Is Good que llegó segundo en su carrera de estreno.