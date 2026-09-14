Potro de $2.8 millones: un hijo de Gun Runner paraliza las subastas en su primer día

Arrancó este lunes la prestigiosa subasta de septiembre de yearlings en Keeneland, una cita clave para la hípica mundial que se desarrollará durante 12 jornadas continuas. En total, unos 4,650 purasangres de un año pasarán por el ring de ventas con miras a debutar en las pistas a partir de la temporada de 2027.

Meridiano: Hijo de Gun Runner de $2.8 millones alcanza la cifra mayor del día

El mayor precio del primer día de subasta en Keeneland: el RTM Racing desembolsó 2,8 millones de dólares para hacerse con el cuarto Gun Runner de siete cifras durante la jornada. El potrillo de un año, hasta con el Hip 84 en su cadera, alcanza el mayor precio hasta media tarde durante la sesión inaugural del 14 de septiembre de la Subasta de Potros de un Año de Keeneland de septiembre.

Four Star Sales vendió el Hip 84, un potro hijo de la ganadora de carreras de grado Twenty Carat, que fue criado por Three Chimneys Farm, donde se encuentra Gun Runner con un servicio de monta para la temporada 2026 por una tarifa anunciada de $250,000.

Mahmud Mouni, quien firmó el boleto en nombre de RTM Racing, indicó que que el potro será entrenado por Chad Brown.