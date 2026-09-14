Always a Runner regresa lista para el Cotillion Stakes (G1) de $1,000,000

El Cotillion Stakes (G1) de $1,000,000 forma parte de los ocho stakes que están programados para la jornada del Pennsylvania Derby Day a correrse este sábado 19 de septiembre en Parx Racing, ubicado en Bensalem, Pensilvania. Una cartelera de 15 carreras que, junto al Pennsylvania Derby (G1) son las pruebas estelares del día.

Parx Racing: Always a Runner encabeza el Cotillion Stakes (G1)

La prueba coestelar de la jornada es el Cotillion Stakes (G1), también de $1,000,000, en distancia de 1.700 metros, prueba que atrajo a ocho hembras juveniles de tres años. Entre ellas, Always a Runner, que encabeza el grupo que busca recuperarse de dos segundos consecutivos detrás de Counting Stars, luego que la venciera de manera invicta en el Kentucky Oaks (G1) de este año.

Always a Runner demostró su valía en el Kentucky Oaks 2026 (G1), remontando desde la octava posición el 1 de mayo frente a Meaning y Counting Stars. Luego cae vencida en dos ocasiones, superada por Counting Stars en el Acorn Stakes (G1) y en el Coaching Club American Oaks Stakes (G1) el 25 de julio, su última carrera.

Counting Stars no participa en esta competición. Tres victorias y dos segundos puestos en cinco carreras este año. La hija de Gun Runner, tendrá de nuevo como rivales a Zany, Iron Orchard y My Miss Mo, potras que van en ascenso y han demostrado calidad en cada uno de sus compromisos.

Cotillion Stakes (G1) de $1,000,000 está programada para correrse a las 4:58 p.m. hora venezolana.