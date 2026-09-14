¡El match de la semana! The Puma y Further Ado se encuentran en el millón de dólares del Pennsylvania Derby (G1)

Este sábado, el hipódromo de Parx Racing, ubicado en Bensalem, Pensilvania, se viste de gala con la disputa de un grupo de carreras stakes, entre ellas el Pennsylvania Derby (G1) valorado en $1,000,000 en distancia de 1,800 metros en pista de arena, la cual atrajo a once potros de segundo año en carrera, encabezados por The Puma y Further Ado, la revancha del Tampa Bay Derby.

Parx Racing: El match de la semana entre The Puma y Further Ado

The Puma, con la monta de Javier Castellano y la preparación de Gustavo Delgado, llega al Pennsylvania Derby (G1) tras dos cuartos lugares en el Haskell Stakes (G1) y Travers Stakes (G1) detrás de Baby Vino y Leading Change, respectivamente. The Puma, ganador del Tampa Bay Derby (G3) le propinó una derrota a Further Ado y en el Haskell, donde este arribó quinto. The Puma, hijo de Essential Quality, tiene una victoria en seis presentaciones.

Further Ado, fue alcanzado en la recta final del Tampa Bay Derby (G3) por The Puma, luego ganó el Blue Grass (G1), y terminó 11º en el Kentucky Derby 2026. Posteriormente, ganó el Matt Winn (G3) antes de un quinto puesto en el Haskell (G1). Llega con dos victorias ahora con la monta de Flavian Prat, para el entrenador Brad Cox.

Parx Racing: Probabilidad del resto de competidores

Luego de The Puma y Further Ado, está Iron Honor, con la monta de José Luis Ortiz para Chad Brown, que fue escolta del ganador del Preakness Stakes (G1), Napoleon Solo. Luego Zihnal, ganador del West Virginia Derby con John Velazquez. Our Moneyman, que registra un valioso segundo lugar en el Indiana Derby.

Igniter, ganador del Ellis Park Derby que busca dar el salto de nivel. Sassmaster, la carta del cotizado preparador Todd Pletcher. Y Talk to Me Jimmy, un ejemplar en pleno ascenso con velocidad inicial.

El Pennsylvania Derby (G1) está pautada para la carrera 14 de una cartelera de 15m con una hora prevista de 5:48 p.m. hora venezolana.