Samuel Marín busca su victoria 600 en el histórico estreno de Belmont Park

El jinete profesional venezolano Samuel Marín centrará las miradas de la afición este viernes 18 de septiembre durante la jornada de apertura en el remozado Hipódromo de Belmont Park. La cartelera de inauguración de la temporada en Nueva York constará de nueve competencias, cuyo evento cumbre será la prestigiosa Jockey Club Gold Cup (G1) de 1 millón de dólares, prueba pautada en el quinto turno con la presencia del campeón japonés Forever Young.

El inicio de este circuito genera una enorme expectación en la industria hípica global debido al estreno de las vanguardistas instalaciones del óvalo neoyorquino, escenario donde el látigo criollo buscará un hito clave en su trayectoria.

El número mágico en la pista de grama

Marín afrontará el compromiso con una meta estadística de primer nivel. De lograr al menos un triunfo en los siete compromisos que firmó para el fin de semana, el nativo alcanzará la cifra redonda de las 600 victorias de por vida en Estados Unidos, un logro de alta consistencia para su joven campaña en el Norte.

La acción para el venezolano iniciará de inmediato en la primera carrera de la tarde. Marín guiará las riendas de la yegua Fancy n' Flight, una presentada por el entrenador Joseph Lee que competirá en un Maiden Special Weight de 150.000 dólares. El desafío está reservado para hembras de tres o más años en un exigente trayecto de 2.000 metros sobre la pista interna de grama.

Compromiso selectivo de alta cotización

Por su parte, la oportunidad de mayor perfil económico para el fustano criollo llegará a la altura de la cuarta competencia. Marín conducirá al ejemplar Emergence, un pensionado del efectivo preparador Jamie Ness inscrito en un Allowance Optional Claiming con una jugosa bolsa de 162.000 dólares.

La prueba se disputará igualmente en recorrido de dos kilómetros, pero en esta ocasión sobre la pista de grama externa. La calidad del lote y las condiciones de sus conducidos posicionan al jockey venezolano en un escenario ideal para inscribir su nombre en el libro de ganadores del nuevo circuito y celebrar su registro histórico.