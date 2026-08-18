Samuel Marín demuestra su poderío para llevarse el Smarty Jones Stakes

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Hoy en Parx Racing, el hipódromo ubicado en Bensalem, Pensilvania, celebró el Smarty Jones Day, en homenaje al doble coronado 2004 y Salón de la Fama, Smarty Jones, un caballo nacido y criado en el estado de Pensilvania capaz de derrotar a los mejores ejemplares de la época.

Parx le rinde homenaje con una prueba a su nombre valorada por 200 mil dólares, en la cual Micanopy se quedó con el triunfo con la monta del venezolano Samuel Marín.

Parx Racing: Samuel Marín coronó la más rentada de la jornada

La undécima carrera de la jornada de este martes en Parx Racing celebró el Smarty Jones Stakes con una victoria contundente del ejemplar nacido y criado en Florida, Micanopy, que llevó la monta de Samuel Marín, quien esperó el momento oportuno para avanzar y llevarse la victoria.

Ponder and Dream, con la monta del también venezolano Mychel Sánchez, tomó el control de la carrera desde la partida, marcando parciales de 23.96, 47.65 y 1:11.66, mientras que Micanopy, con Marín, se ubicaba en la mitad del pelotón.

En el tope de la recta final, Ponder and Dream se mantenía valiente en la punta, pero Marín realizó el ataque final con Micanopy, y al pasar el poste de la milla, alcanza al puntero y se dispone a cruzar la meta con no menos de dos largos, con un registro final de 1:43.78 para 1,700 metros en pista de arena.

En la taquilla, el presentado por Michael Simone dejó un pago de $12,00 a ganador. El hijo de Uncle Chuck totaliza ahora cuatro victorias con una campaña de diez actuaciones con una producción de $205,620 en el banco para su propietario Jane Perry.

Vale acotar que el Smarty Jones Stakes otorga a los tres primeros lugares de la carrera la inscripción para el Pennsylvania Derby (G1) de $1,000,000 el 19 de septiembre en este mismo circuito.