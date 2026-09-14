Paco López consigue su título número 13 de por vida en este circuito

Este domingo concluyó la temporada 81 de Monmouth Park, y con el título número 13 en este óvalo, igualando el récord de títulos en Monmouth que ostentaba Joe Bravo. Este triunfo también marcó el octavo título consecutivo de Paco López en Monmouth. Christian Maragh fue el aprendiz más destacado y finalizó octavo en la clasificación general.
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Paco López lleva ahora 13 títulos en el hipódromo de Monmouth Park
López, firma así su octavo campeonato consecutivo tras llevarse los honores con 54 victorias en el circuito ubicado en el condado de Oceanport, Nueva Jersey, para un total de 13 títulos alcanzados en este óvalo.
Paco López, nativo de Veracruz, México, de 40 años, comenzó su carrera en México en 2007, hasta mudarse a Estados Unidos en 2008, cuando ganó el premio Eclipse Awards, como jinete aprendiz del año.
López, en la actual campaña suma 261 victorias, consumó además por segundo año consecutivo el campeonato en Colonial Downs, el pasado fin de semana. Otro año de ensueños.
Las carreras de caballos en Nueva Jersey continuarán con el encuentro de nueve días que se disputará íntegramente sobre césped en Monmouth at Meadowlands, a partir del viernes 18 de septiembre.