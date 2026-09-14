Hipismo

Medio hermano del triple coronado Justify fue adquirido por 1.9 millones de dólares

Hoy dio inicio a las subastas selectas de Keeneland

Por

Darwin Dumont
Lunes, 14 de septiembre de 2026 a las 04:37 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
Medio hermano del triple coronado Justify fue adquirido por 1.9 millones de dólares
Hip 47 Gun Runner (medio hermano de Justify / Foto Keeneland Sales)

Este lunes dio inicio a la subasta selecta de septiembre de yearlings en Keeneland, que se extiende por 12 días consecutivos, donde 4650 ejemplares de un año estarán en el ring de ventas de cara a su campaña corredora a partir de 2027.

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano: Medio hermano del triple coronado Justify vendido por $1,9 millones

El potro marcado con el Hip 47, que es medio hermano del triple coronado y caballo del año Justify, causó sensación durante la sesión inaugural de este lunes de la subasta de septiembre de Keeneland, al venderse por 1,9 millones de dólares a Winchell Thoroughbreds, de Ron Winchell.

El potro, hijo de Gun Runner en la yegua Stage Magic por Ghostzapper, fue nombrado Yegua Madre del Año 2018 gracias al éxito de Justify, que consiguió la triple corona estadounidense y fue nombrado caballo del año.

Este potro también es medio hermano de The Lieutenant (Street Sense), un ganador de cuatro carreras que incluye el All American Stakes (G3), y de Stage Raider (Pioneerof the Nile), ganador de cuatro que incluye el R.A. Cowboy Jones Stakes, y figuraciones en pruebas de grado.

Este potro, consignado por Glennwood Farm Inc. como agente, fue criado en Kentucky por John D. Gunther.

Tag de notas

Seguir en Google News

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?