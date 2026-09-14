Medio hermano del triple coronado Justify fue adquirido por 1.9 millones de dólares

Este lunes dio inicio a la subasta selecta de septiembre de yearlings en Keeneland, que se extiende por 12 días consecutivos, donde 4650 ejemplares de un año estarán en el ring de ventas de cara a su campaña corredora a partir de 2027.

Meridiano: Medio hermano del triple coronado Justify vendido por $1,9 millones

El potro marcado con el Hip 47, que es medio hermano del triple coronado y caballo del año Justify, causó sensación durante la sesión inaugural de este lunes de la subasta de septiembre de Keeneland, al venderse por 1,9 millones de dólares a Winchell Thoroughbreds, de Ron Winchell.

El potro, hijo de Gun Runner en la yegua Stage Magic por Ghostzapper, fue nombrado Yegua Madre del Año 2018 gracias al éxito de Justify, que consiguió la triple corona estadounidense y fue nombrado caballo del año.

Este potro también es medio hermano de The Lieutenant (Street Sense), un ganador de cuatro carreras que incluye el All American Stakes (G3), y de Stage Raider (Pioneerof the Nile), ganador de cuatro que incluye el R.A. Cowboy Jones Stakes, y figuraciones en pruebas de grado.

Este potro, consignado por Glennwood Farm Inc. como agente, fue criado en Kentucky por John D. Gunther.