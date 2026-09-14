Conoce los planes del hijo de Flightline primer ganador de grado/grupo

La prensa japonesa Nikkan Sports informó sobre los planes del hijo de Flightline de su primera generación Shonan Galleon, que mantuvo su invicto en dos presentaciones con una victoria aplastante por seis cuerpos en el Sapporo Nisai Stakes (G3) del 5 de septiembre, convirtiéndose en el primer ganador de grupo/grado para su padre de primera generación.

Meridiano: Shonan Galleon sus planes a futuro

Shonan Galleon, hijo de Flightline (Tapit), ha recibido un par de objetivos de final de temporada por parte del entrenador Shizuya Kato. Adquirido por poco más de 1,3 millones de dólares cuando era un potrillo en la subasta JRHA Select Sale de 2024, hijo de la campeona argentina Tan Gritona (Full Mast) estableció un nuevo récord de clase al graduarse en su primera carrera en Hanshin el 5 de julio, deteniendo el cronómetro en 1:47.6.

En su segunda carrera, ahora en distancia de 1.800 metros, su performance fue más convincente para ganar el Sapporo Nisai Stakes (G3) en el último furlong para arrasar por seis largos.

Tras la prueba, Kato se mostró reservado en cuanto a los objetivos a corto plazo, pero según la prensa hípica japonesa, Shonan Galleon probablemente participará en el Tokyo Sports Hai Nisai Stakes (G2) en 1.800 en la sede de las carreras japonesas el 23 de noviembre, como posible paso previo al Hopeful Stakes (G1) en 2000 metros, en Nakayama el 26 de diciembre.

Se espera que Katsuma Sameshima siga siendo su jinete. Una temporada invicta lo colocaría entre los candidatos al título de campeón de dos años.