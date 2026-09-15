¡Récord! $71.770.000 fue el monto recaudado el primer día de subasta en Keeneland

Es apenas el comienzo de 12 días consecutivos de las subastas de potros de septiembre en Keeneland. Una de la mayor tradición en Estados Unidos, que llega a la edición 105. Esta jornada inaugural registró una venta bruta de 71.770.000 de dólares, de los cuales 18 ejemplares alcanzaron las siete cifras en venta.

Keeneland arrasa en ventas durante el primer día

El primer libro de la primera sesión fue catalogado con 182 ejemplares, de los cuales 97 fueron vendidos, alcanzando la cifra de 71.770.000 de dólares, representando un aumento del 3.65% con respecto al pasado año. El resto no fueron mostrados o no alcanzaron el precio de reserva.

El potro marcado con el Hip 47 fue una de las vedettes de la tarde. Este medio hermano del triple coronado y caballo del año Justify causó sensación al venderse por 1,9 millones de dólares a Winchell Thoroughbreds, de Ron Winchell.

El potro, hijo de Gun Runner en la yegua Stage Magic por Ghostzapper, fue nombrado Yegua Madre del Año 2018 gracias al éxito de Justify, que consiguió la triple corona estadounidense y fue nombrado caballo del año.

Gun Runner sigue siendo el más cotizado

La tarde fue toda una sensación para los hijos del “Rey de las subastas” Gun Runner, que tuvo el mayor precio del primer día de subasta en Keeneland: el RTM Racing desembolsó 2,8 millones de dólares para hacerse con el cuarto Gun Runner de siete cifras durante la jornada. El potrillo de un año, con el Hip 84 en su cadera, alcanza el mayor precio hasta media tarde durante la sesión inaugural del 14 de septiembre de la Subasta de Potros de un Año de Keeneland de septiembre.

Four Star Sales vendió el Hip 84, un potro hijo de la ganadora de carreras de grado Twenty Carat, que fue criado por Three Chimneys Farm, donde se encuentra Gun Runner con un servicio de monta para la temporada 2026 por una tarifa anunciada de $250,000.

Mahmud Mouni, quien firmó el boleto en nombre de RTM Racing, indicó que el potro será entrenado por Chad Brown.

La segunda sesión del catálogo del Libro 1 de la Venta de Septiembre comienza este martes a la 1 pm, hora venezolana.