Más de $15 millones: Hijos de Gun Runner fueron la vedette de la primera jornada

La subasta de yearlings de septiembre de Keeneland es el mercado de caballos purasangre más importante del mundo. En su exclusivo Libro 1, criadores y grandes inversionistas globales se reúnen para competir por los mejores ejemplares de un año, definiendo el futuro de la hípica internacional de élite.

Gun Runner fue el líder indiscutible de la primera sesión del Libro 1

De los 18 yearlings que alcanzaron precios de un millón de dólares o más, siete han sido hijos de Gun Runner. Con un precio de 2.8 millones de dólares, fue el precio más elevado de la primera sesión del Libro 1 en Keeneland September Yearling Sale.

Un potro hijo de la ganadora de Grado 3 Twenty Carat (por Into Mischief), consignado por Four Star Sales y adquirido por RTM Racing / Mahmud Mouni, con el objetivo puesto en el Kentucky Derby, y que irá a manos de Chad Brown.

Seguido del segundo precio más alto por $2.3 millones, un medio hermano del múltiple ganador de Grado 1 Colonel Liam, presentado por Darby Dan Farm y comprado en conjunto por M.V. Magnier y White Birch Farm.

Luego la sensación de la jornada: un medio hermano de Justify, $1.9 millones, adquirido por Winchell Thoroughbreds de la figuradora de grado Stage Magic, presentado por Glennwood Farm.

Esto confirma un dominio absoluto del semental Gun Runner, que presentó en este primer libro 24 hijos, 15 fueron vendidos por un monto superior a los 15 millones de dólares combinados. Seis no subieron al ring y tres no alcanzaron el precio de reserva.

La segunda sesión del Libro 1 continúa este martes a partir de 1 p.m. hora venezolana.