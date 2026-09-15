Explora enfrenta a cinco rivales en el Dogwood Stakes (G3) en el "Downs After Dark"

Once carreras fueron programadas para la jornada del sábado denominada "Downs After Dark" en Churchill Downs, donde se corre la edición 51 del Dogwood Stakes (G3) de $300,000 en premios y en distancia de 1,400 metros es la de mayor atractivo. Además, se corre el Harrods Creek Stakes de $300,000 y el Seneca Overnight Stakes de $200,000, que complementan un día de alto nivel sobre las torres gemelas.

Churchill Downs: Explora lista para mantener su hegemonía

La octava carrera de la jornada del sábado en Churchill Downs, fue reservada para el Dogwood Stakes (G3) de $300,000 en premios y en distancia de 1,400 metros, en la cual Explora regresa para enfrentar a cinco potras de 3 años en este evento que es el central de la jornada.

Explora con la monta de Juan Hernández para Bob Baffert; llega a este evento con dos victorias consecutivas; el Leslie’s Lady Stakes y la impresionante victoria en el Test Stakes (G1) corrido en agosto en Saratoga con un impresionante índice de velocidad de 102 según Equibase, el mejor puntaje de su carrera después que alcanzara 100 con el segundo lugar en el Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1).

La hija de Blame en Collections Choice por Bernardini, tiene una forja de cuatro victorias en seis presentaciones con una ganancia de $966,415 en la presente campaña, que incluyen, además, los triunfos en el Honeybee Stakes (G3) y el Santa Ynez Stakes.

Explora, propiedad de Pegram, Michael E., Watson, Karl and Weitman, Paul, suma una campaña general de seis triunfos en 10 actuaciones y ganancias de $1,534,415 en el banco para sus conexiones.

Otras potrancas destacadas inscritas en el Dogwood incluyen a A Fine Chardonnay, ganadora de Grado 2, junto con Conceit, ganadora del Audubon Oaks de Juddmonte.

El Dogwood Stakes (G3) se corre a las 9:39 p.m. hora de Venezuela, en jornada denominada "Downs After Dark en Churchill Downs".