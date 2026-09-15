Stella Cadente a mantener la racha en el Clásico Propietarios Valencianos

El hipismo vuelve a la acción este sábado en el segundo óvalo del país, con la celebración de la reunión número 23 del año y una jornada de nueve competencias, donde la prueba de más valor, será el Clásico Propietarios Valencianos, versión, yeguas, en distancia de 2.000 metros, previo al inicio del juego del 5y6 sabatino.

Hinava: Stella Cadente la mantener la racha en el Clásico Propietarios Valencianos

En la tercera carrera de la programación sabatina en el óvalo del Cabriales, se ha programado la realización de la edición 2026 del Clásico Propietarios Valencianos, versión, yeguas de tres y más años, en un recorrido de 2.000 metros, donde han sido inscritas cinco hembras maduras a competir con un premio adicional especial de $24.000 a repartir.

La misma cuenta con la presencia de lo que ha sido hasta ahora, la yegua campeona madura de ese ovalo, Stella Cadente, ganadora de las últimas cuatro pruebas selectivas para yeguas de manera consecutiva, y triunfadora del Clásico Ciudad de Valencia, más recientemente, con más de diez cuerpos de ventaja con la guía del jinete Fernando José García para el entrenador Jesús Carfunjol Arteaga, la cual mantiene.

Como rival, se presenta nuevamente la castaña Lady Rossy, la única que le ha podido quitar los triunfos selectivos este año, y la cual repite la dupla de Francisco Quevedo y Alexis Benitez en el entrenamiento.

El resto de la nómina la completan Provenza con la monta de Ender Graciel para Juan Carlos Pérez Pérez, La Batalladora con Maykor Ibarra en la silla y Jesús Carfunjol Arteaga en el entrenamiento y Queen of South con Winder Veliz para Renny Verastegui, las cuales serían los batacazos en caso de alcanzar la victoria.