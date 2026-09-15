Llegó el momento del Clásico Propietarios Valencianos para yeguas en la reunión 23

El Hipódromo Nacional de Valencia publicó en sus cuentas oficiales de distintas redes sociales y de comunicación, la programación de carreras de la jornada hípica número 23 del año, con una agenda de nueve competencias, donde, resalta la edición 2026 del Clásico Propietarios Valencianos para yeguas de tres y más años en una distancia de 2.000 metros, previo al inicio del juego del 5y6 Nacional sabatino.

HINAVA: Llegó el momento del Clásico Propietarios Valencianos para yeguas

Este sábado 19 de septiembre, el Hipódromo Nacional de Valencia contará con una jornada hípica de nueve carreras a partir de la 1:30 de la tarde, la cual comenzará con una prueba reservada para caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de seis y más carreras, donde han sido inscritos seis ejemplares para correr una distancia de 1.200 metros.

Por su parte, la prueba selectiva del sábado de carreras se realizará en la tercera competencia, donde se disputará el Clásico Propietarios Valencianos, versión, yeguas, en recorrido de 2.000 metros y tiene una nómina de cinco hembras de tres y más años y hora de partida a las 2:20 de la tarde.

Mientras que el inicio del juego del 5y6 Nacional, se dará en la cuarta carrera con un lote de caballos nacionales e importados de cinco y más años que no hayan ganado en los últimos tres meses con fecha de tope, 19 de junio del año en curso, y han sido inscritos diez purasangres en una distancia de 1.200 metros.