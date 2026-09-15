Forever Young contra cuatro tras el retiro de dos de sus principales enemigos

En el primer día del nuevo y restaurado Belmont Park, la Jockey Club Gold Cup (G1) despertó una gran expectativa, pues lo que iba a ser el match del año entre Sovereignty y Forever Young estaba programado para ese día. Las miradas turfísticas estaban puestas en esta carrera que ofrece un premio de un millón de dólares a lo largo de dos mil metros.

No obstante, la atención disminuyó debido a la no inscripción del caballo del año en Estados Unidos; sin embargo, el atractivo de ver al caballo más rico del mundo con por lo menos una participación en suelo estadounidense no se vio afectado.

Belmont Park: Forever Young ahora contra cinco luego de su briseo

Forever Young, con una semana en tierras norteñas, la mañana de este martes galopó cinco furlongs en 1:02.17 en la pista principal. Propiedad de Susumu Fujita, vigente Caballo Japonés del Año y ganador del Premio Eclipse como Campeón de Caballos Mayores en Pista de Tierra, realizó un entrenamiento en solitario de cinco octavos de milla en la pista principal de Belmont Park, como preparación para la Jockey Club Gold Cup (G1) y un millón de dólares que se celebrará el viernes.

Entrenado por Yoshito Yahagi, Forever Young salió a la pista con el jinete Ryusei Sakai, para calentar en la pista sintética, para luego ir a la pista principal de arena donde el hijo de Real Steel, realizó un galope con parciales de 14 3/5, 28 1/5, 40 2/5, 50 2/5 y completando cinco octavos de milla en 1:02.17.

Meridiano: Retirado Banishing y Chunk of Gold

Transcurrida la mañana de este martes, se pudo conocer la deserción de los ejemplares Banishing, ganador de la Godolphin Mile, y Chunk of Gold, ganador de una carrera de Grado 3, en la Jockey Club Gold Cup de Grado 1 del viernes.

Según se pudo conocer, Chunk of Gold correrá en el Lukas Classic (G2), con una bolsa de premios de 500.000 dólares, sobre nueve furlongs. Banishing, participará en el Lukas Classic o en el Ack Ack Stakes (G3), con una bolsa de premios de 400.000 dólares, sobre una milla.

De esta manera, en la Jockey Club Gold Cup (G1) programada para 4:14 p.m. hora venezolana del viernes, quedan inscritos; Baeza con Junior Alvarado, como el ejemplar en turno y rival fuerte para el nipón. Stars and Stripes, Phileas Fogg y Render Judgment.