La Reunión número 37 vendrá cargada de mucha emoción, como de costumbre, con una jornada de 14 competencias en total. Entre ellas destacan los clásicos Victoreado (GIII) y Lanzarina (GII), ambos en distancia de 1200 metros, que mostrarán a la nueva generación de potros dosañeros que intentará abrirse paso en La Rinconada. La jornada iniciará a la 1:00 de la tarde.

La Rinconada: Gabriel Márquez revela sus opciones para la Reunión 37

Uno de los protagonistas de la semana pasada fue Gabriel el «Sheriff» Márquez, quien se consolidó como el máximo ganador de competencias selectivas en lo que va de temporada. El entrenador habló en exclusiva para Gaceta Hípica sobre sus presentados para esta reunión y compartió sus impresiones:

«Comenzamos en la tercera competencia con el caballo Abu Pepe, un ejemplar que se encuentra muy bien por cancha y anda de turno; esperemos poder obtener la victoria con la bendición de Dios. Luego, en la séptima competencia, presentamos al caballo Abuelo; a pesar de ser una carrera bastante pareja, esperemos estar en el tope del marcador, siempre con la bendición de Dios».

Posteriormente, Márquez conversó acerca de su presentada en el Clásico Lanzarina y de la prueba de cierre:

«Pasamos al Clásico Lanzarina con la yegua Moon White, perteneciente al Stud "Virgen del Valle"; será una carrera bastante bonita y muy pareja, esperemos que se nos dé la victoria para el beneplácito de sus propietarios. Cerramos en la prueba de los acumulados con la yegua Abusiva; para esta oportunidad le brindamos la confianza al jockey Keyner Zonnet y, en un lote bastante parejo, no dejamos de tener oportunidad, así que esperemos cerrar el telón con victoria».