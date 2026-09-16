Continua el legado: debuta hermano materno de una doble coronada y una ganadora del Caribe

La temporada hípica nacional continúa este domingo con la celebración de la reunión número 37 del año, con una agenda de 14 carreras a partir de las 1 de la tarde y la presencia de dos pruebas clásicas de grado para potros y potras nacionales de dos años y el juego del 5y6 Nacional a partir de la novena competencia dominical.

La Rinconada: debuta hermano materno de una doble coronada y una ganadora del Caribe

En la octava carrera de la tarde dominical de carreras y última de las no válidas de la jornada capitalina, se disputará la edición 47 del Clásico Victoreado (GIII) para potros nacionales de dos años, en distancia de 1.200 metros, donde correrán un lote original de ocho dosañeros por un premio adicional especial de $130.000 a repartir.

En dicha carrera, el entrenador Germán Rojas ha firmado para que debute el potro Kosho, con la monta de Franklin González Jr. para los colores del Stud Excelso, el cual es nacido el 13 de marzo del 2024, es un producto del semental Yes We Can en MeetMeinthemiddle por Fusaichi Pegasus.

La progenie de la matrona MeetMeintheMiddle ha dejado grandes ejemplares en la pista venezolana, y parte de ellos, es la más reciente doble coronada del 2025, Eterna Amanda, y previamente, a la campeona dosañera del 2022, Tequila, y luego dos veces campeona del Caribe, al ganador la Copa Dama del Caribe GI en el 2023 y la Copa Confraternidad del Caribe GI del 2024.

Su abuelo materno, es el ganador del Kentucky Derby GI del 2000, y luego vendido como el caballo más caro del mundo, Fusaichi Pegasus. Su trabajo más reciente en la arena capitalina, fue el pasado 12 de septiembre, donde dejó 65,4 en 1.000 metros con remate de 12,4 y parciales de 78,3 2P /92,2 y 107,4, cómodo y muy bien, en silla, informó la División de toma tiempos del INH.