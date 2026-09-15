Promesas de dos años medirán fuerzas en el Clásico Victoreado (GIII) de La Rinconada

La reunión 37, que se disputará el domingo 20 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada, consta de un total de 14 carreras con hora de inicio a la 1:00 de la tarde, como de costumbre. Dentro de la programación destacan los clásicos Victoreado (Gr. III) y Lanzarina (Gr. II) en su edición número 47.

A la altura de la octava competencia del programa se disputará el Clásico Victoreado, en un llamado para ejemplares nacionales e importados de 2 años. La distancia de la prueba será de 1.200 metros y contará con una nómina de ocho inscritos.

Este clásico rinde un merecido homenaje a uno de los mejores ejemplares que han transitado por el óvalo de Coche. Victoreado fue un alazán hijo del argentino Viviani en Yeyela por Dichato, entrenado por el merideño Domingo Noguera Mora para los colores del Stud «Raga».

La Rinconada: Victoreado y su legado en el Caribe

Victoreado corrió en 65 ocasiones y obtuvo un total de 20 victorias. La más recordada fue la primera edición del Clásico Internacional del Caribe en el año 1966, con la conducción de Gustavo Ávila. Aquella tarde, tras quedar en los últimos puestos en los primeros metros, el alazán concretó una extraordinaria remontada para dar cuenta de Boricua y El Rebelde por un cuerpo en el Hipódromo El Comandante de Carolina, arrojando un tiempo final de 1 minuto, 56 segundos y un quinto en recorrido de 1800 metros.

La Rinconada: participantes de la edición 47

La nómina de participantes para esta edición la integran Kosho, Big Sensation, Jimminy Rouge, Kilimanjaro, Niño de Oro, Bucefalo, Siempre y King Nysos, en este estricto orden. Todos los ejemplares actuarán con un hándicap asignado de 53 kilos y el monto del premio a repartir será de 130.000 dólares.