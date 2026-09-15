Dos jinetes fueron multados tras estas incidencias en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada vibró durante la reunión 36 con una emocionante cartelera de tres pruebas selectivas. El cuadro de honor de las competencias de mayor jerarquía lo encabezaron Ekati King en la Copa Belleza Venezolana, Fatima Blush en el Clásico Gelinotte y Black Stone en el Clásico Millard Ziadie.

El pasado día lunes 14 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer el informe arbitral correspondiente a la reunión de La Rinconada. El documento resume todas las incidencias de la cartelera, desde tropiezos en carrera e informes de los jinetes hasta las multas aplicadas, el orden de llegada y las modificaciones de posiciones.

La Rinconada: Informe de la Junta Nacional de Comisarios

A la altura de la séptima carrera, según lo establecido por la Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) en la hoja de resoluciones, se decidió sancionar al jinete Erinson Guía por el siguiente motivo:

Vista la conducción del Jinete ERINSON GUIA (PHAROAH´S DYNASTY (USA) N° 07) donde el mismo se levanta de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA al jinete ERINSON GUÍA, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras.

EXCESO EN EL REPESO: Según informe del JUEZ DE PESO el jinete FRANKLIN PUELLO (DON MARIO Nº 05) presentó 600 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras.