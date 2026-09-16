Conozca al nuevo producto del campeón semental King Seraf en La Rinconada

SI hay un purasangre venezolano que ha calado en el sentir del aficionado venezolano en la pista con sus victorias y luego como semental con sus productos con el pasar de los años, ha sido el campeón pistero y ahora campeón semental King Seraf, el cual, le debutará un potro de dos años este domingo en la más reciente edición del Clásico Victoreado (GIII).

La Rinconada: Conozca al nuevo producto del campeón semental King Seraf

En la octava de la jornada dominical en el óvalo caraqueño, se podrá disfrutar de una nueva edición del Clásico Victoreado GIII en distancia de 1.200 metros para potros nacionales de dos años, donde hay una nómina de ocho dosañeros a competir.

En dicha prueba, el entrenador Rafael Alemán Jr. firmó la presentación del potro King Nysos con la monta del jinete profesional Francisco Quevedo para los colores del Stud King of Team, para el nacido el 23 de enero del 2024 en los predios del Haras La Orlyana, es un producto del campeón purasangre y campeón semental King Seraf en Adelina Lady por Good Reward.

King Nysos viene a ser un nuevo integrante de los productos del campeón semental y recordado como el “Zaino de Hierro”, King Seraf, el cual ha procreado campeones como El De froix, la triple coronada Sandovalera o el campeón Gran Omero y muchos más ganadores selectivos y de grado.

Su trabajo más reciente lo cumplió el pasado 11 de septiembre, en donde dejó 53,2 en 800 metros con remate de 12 exactos y pasó parciales de 66,2 EP en los 1.000 metros, 79,4 / al tiro y cómodo, en silla, apareado, informó la División de toma tiempos del INH.