Pedigrí de Lujo: El Triplecoronado Taconeo dice presente con una nieta en el Clásico Lanzarina (GII)

El hipismo nacional continua este domingo con la celebración de la reunión número 37 del año con una agenda de 14 carreras donde se disputarán las ediciones 2026 de los clásicos Victoreado (GIII) y Lanzarina (GII) para potros y potras nacionales de dos años en 1.200 metros y el juego del 5y6 Nacional desde la novena carrera dominical.

La Rinconada: sale a la pista nieta de Taconeo La Rinconada

En la undécima carrera de la jornada caraqueña, se disputará la edición 2026 del Clásico Lanzarina (GII) para potras nacionales de dos años en recorrido de 1.200 metros donde fueron inscritas un total de 11 dosañeras a correr por un premio adicional especial de $130.000 a repartir entre las primeras cinco que finalicen la competencia.

El entrenador Fernando Parilli Araujo firmó la participación y debut de la potra Fortuna Suprema con la monta del jinete profesional Jhonathan Aray para los colores del Stud Marco Antonio. La nacida el 11 de enero del 2024, es un producto del semental norteamericano Siete C en la matrona criolla Dubai Contqui por Taconeo es los pastos del Haras Urama.

El cruce del purasangre importado, ganador de tres en Estados Unidos con el único ejemplar en la historia en ganar la Triple Corona Nacional y dos veces el Clásico Internacional Gran Premio Simón Bolívar GI, Taconeo, la colocan con una fuerte enemiga, con su pedigrí de lujo de entrada.

Su trabajo más reciente lo realizó el pasado viernes 11 de septiembre del año en curso, donde marcó 42 exactos en 600 metros con remate de 12.2 y parciales de: 55 // 68,1 y 82,4, para cerrar en 97,3 la milla // cómoda y muy bien, DDLR en pelo, dio a conocer la División de tomatiempos del INH.