Aitana Princess con “Pocho” Lugo sobresale para el Clásico Lanzarina (GII)

La tarde del domingo 20 de septiembre se va a celebrar en el Hipódromo Internacional La Rinconada la reunión hípica número 37 del año con una agenda de 14 carreras a partir de la 1 de la tarde, y que tiene en su programación, la celebración de los clásicos Lanzarina y Victoreado GIII para potros y potras nacionales de dos años en 1.200 metros.

La Rinconada: Aitana Princess con el “Pocho” Lugo sobresale para el Clásico Lanzarina GII

Una de las selectivas de la jornada, se realizará a la altura de la 11 carrera, y será parte de la tercera válida del 5y6 Nacional de cada domingo, donde se disputará el Clásico Lanzarina, en su edición 47 y tiene en su nómina oficial un total de 11 potras de dos años a competir.

La nómina está llena de dosañeras que van a debutar en la temporada nacional y donde sobresale la presentada por el entrenador Ramón García Mosquera, Aitana Princess, con la monta de zuliano Jaime “Pocho” Lugo para los colores del Stud MSM, nacida en el Haras La Orlyana.

La potra de dos años, vio luz de vida el pasado 20 de febrero del 2024, es un producto del semental campeón King Seraf en My New Venezuela por Ghostzapper, la cual solo tiene una presentación, el pasado 23 de agosto, pero finalizó tercera de la importada Señora Isabel (USA) de Ismael Martínez.

La prueba cuenta con la presencia de cinco dosañeras que van a debutar: Rybakina (Lugo Jr. – D’Angelo), Aura Romana (Díaz- Petit), Bella Vida (Medina- Dokmadji), Moon White (Aranguren- Marquez) y Forever Queen (Gonzalez Jr. – Parilli Jr.).

Además de las potras que ya participaron y lo iban a hacer en algún momento, pero fueron retiradas, Altiva (Urdaneta- Correia Jr.), Nonna Yachinta (Rivero- Uzcátegui), Meheble (Quevedo- Uzcátegui), Princess Defence (Hernández - Peraza) y Fortuna Suprema (Aray- Parilli Araujo).