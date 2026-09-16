A continuar el legado: hija de Constructor White debuta en el Clásico Lanzarina GII

Una de las pruebas más importante de la jornada dominical del próximo domingo 20 de septiembre, será la edición 2026 del Clásico Lanzarina GII para potras criollas de dos años en recorrido de 1.200 metros donde han sido anotadas 11 potras a correr y un premio adicional especial de 130 mil dólares a repartir.

La Rinconada: hija de Constructor White debuta en el Clásico Lanzarina GII

En la selectiva antes mencionada y reservada para potras nacionales de dos años, el entrenador Gabriel Márquez ha firmado la participación de la potra zaina Moon White con la monta del jinete profesional Johan Aranguren para los colores del Stud Virgen del Valle. La zaina es una hija del semental ya fallecido Constructor White en la matrona Mother por Ruffalex, nacida en el Haras Urama.

Su padre, ha salido vencedor de la prueba en dos de las últimas tres ediciones realizadas, por medio de las yeguas Mo Cuishle en el 2023 bajo la monta de Larry Mejías entrenamiento de Dotwing Fernández y en el 2024 con Winter Wonderland con Robert Capriles y entrenamiento de Ramón García Mosquera.

Su trabajo más reciente lo completó el pasado sábado 12 de septiembre, con parciales de 71,3 en 1000 metros con remate de 13,4 y cronos de 86,2 y 101,4 de segunda vuelta, animada al final, en silla, informó la División de toma tiempos del INH