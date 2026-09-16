Con la mira en el Clásico Lanzarina: Francisco Urdaneta revela sus oportunidades en La Rinconada

Un total de 14 pruebas integran la Reunión 37 este domingo a partir de la 1:00 p.m. Los clásicos Victoreado (GIII) y Lanzarina (GII), ambos en 1200 metros, serán las competencias principales de esta jornada que pondrán a prueba a los potros y potrancas dosañeros en La Rinconada.

Con la mira en el Clásico Lanzarina: Francisco Urdaneta revela sus oportunidades del fin de semana en La Rinconada

El jockey profesional Francisco Urdaneta conversó en exclusiva para Gaceta Hípica acerca de sus compromisos para este domingo 20 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada. El zuliano llevará tres montas en esta reunión y estas fueron sus impresiones:

«Inicio mis compromisos en la tercera competencia con el caballo Don Cacayo, un ejemplar que veo bajado de agrupación; esperemos una buena actuación de él. Luego, en la séptima, llevo al ejemplar Tío Carlitos, un ejemplar que viene de arribar cuarto a poco más de un cuerpo en su última actuación y tiene velocidad, así que esperemos estar decidiendo esta competencia y no lo dejen por fuera de sus combinaciones».

La Rinconada: "Panchito" Urdaneta y sus opciones en el Clásico Lanzarina

«En el Clásico Lanzarina llevamos a la yegua Altiva, un ejemplar que tenemos en gran concepto, con aspiraciones de correr en competencias selectivas; esperemos estar decidiendo, a pesar de que respetamos a las demás participantes, pero considero que esta yegua es superior a esta agrupación».

El zuliano irá en búsqueda de su segunda victoria en lo que va de campaña desde su regreso a la actividad hípica en La Rinconada. Sus números hasta ahora son una victoria, dos segundos, cuatro terceros y tres cuartos lugares en un total de 28 montas asignadas hasta el momento.