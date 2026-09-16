A la tercera es la vencida: Después de dos malas, regresa a la pista para buscar su tercera victoria

La tarde del domingo 20 de septiembre, se va a realizar una jornada de 14 carreras en el Hipódromo Internacional La Rinconada, como parte de la temporada anual y su reunión número 37 en el 2026, donde se disputarán los clásicos Victoreado y Lanzarina respectivamente para potros y potras nacionales de dos años.

La Rinconada: Después de dos malas, regresa a la pista para buscar su tercera victoria

En el marco de las carreras no válidas, a la altura de la séptima competencia se reservó una prueba para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de dos carreras en distancia de 1.400 metros donde hay una nómina oficial de ocho purasangres a competir.

En la misma, el entrenador Fernando Parilli Araujo inscribió la participación del ejemplar Look At Daddy con la monta del jinete profesional con experiencia internacional Franklin González Jr. para los colores del Stud Marco Antonio III.

Este hijo del importado y ahora semental Tap Daddy en la matrona criolla Bielorrusa por Champlain viene de un parón de 112 días sin participar en pruebas oficiales y tiene una campaña de dos victorias en seis presentaciones como purasangre de carreras en el país. Su actuación previa se remonta al 31 de mayo del presente año donde finalizó cuarto de Hollywood a solo tres cuerpos y medio.

Su trabajo más reciente lo cumplió el 11 de septiembre del año en curso, con cronos de 69,4 en 1000, y parciales de 82,3 y 97,2 muy bien y sin hacerle nada por el riel, en pelo, indicó la División de tomatiempos del INH.