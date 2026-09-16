¿Buscas un batacazo en la quinta válida para el 5 y 6 nacional? ¡Te lo tenemos!

La reunión 37 de la temporada 2026 en el hipódromo Internacional La Rinconada, cuenta con 14 carreras y como prueba central, la edición XLVII Clásico “Victoreado” (GII) y la XLVII Clásico “Lanzarina” (GIII) exclusivos para ejemplares de dos años. Además del atractivo 5 y 6 nacional.

La Rinconada: Quinta válida la carrera de las sorpresas

La décimo tercera carrera de la jornada dominical o quinta válida para juego del 5 y 6 nacional fue reservada para yeguas de 4 y más años, para nacionales e importadas ganadoras de 3 o 4 carreras. Carrera que siempre presenta un debate entre los puristas hípicos en cuanto los favoritos de la carrera.

Para la presente jornada no es la excepción. En esta oportunidad, el público en general estará a favor de la importada Employeeofthemonth (número 3) que lleva tres victorias en cuatro presentaciones en nuestro país. Ahora bien. Un gran sector siempre busca la segunda alternativa, y esta podría ser la panameña Chiquinquireña (número 5).

Chiquinquireña (número 5), de origen panameño, regresa a las carreras luego de 105 días sin correr, tras un octavo lugar en prueba ganada por Violence And Peace (USA). Con Samuel Yánez en la silla, salió con buena actitud en los primeros metros hasta promediar la última curva. No obstante, en la recta final le faltaron fuerzas.

La hija de Prince Atlantis en Gram Tomcat por Tale of the Cat, ahora cuenta con la monta estelar de Jonathan Aray. José L. Balzán, trae de nuevo a la defensora del Stud “Reina Morena”, lista para sorprender a las favoritas de la carrera.