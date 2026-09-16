Bajo el radar: El verdadero peligro de la Reunión 37 que el hándicap olvidó y los apostadores deben seguir

La jornada de este domingo 20 de septiembre en el hipódromo La Rinconada está compuesta por 14 competencias, que inician a la 1:00 p.m. Dentro de este grupo importante de pruebas fueron incluidas tres selectivas, dos de ellas de grados. Además, de un valioso e importante 5 y 6 nacional, que semana tras semana arroja dividendos monumentales.

La Rinconada: Vamos a ligar esta información en las no válidas

La cuarta carrera del plano no válido para este domingo en el hipódromo Internacional La Rinconada, es una de las más parejas de la programación, debido a la distancia exigente de 1.800 metros, reservada para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años ganadoras de 1 carrera.

En la misma, el aglomerado hípico concentrará su análisis y pronósticos entre Gran Feronia #7 y Starship Gold #3. Con razón de ser, debido a que ambos ejemplares están de riguroso turno. No obstante, la redacción de Meridiano en la búsqueda de ese estupendo dato les recomienda no dejar fuera de sus combinaciones en la taquilla Orolinda #5 con la monta de Jaime Lugo para el entrenador Fernando Parilli Jr.

La Rinconada: El dato es bueno, siempre y cuando le guste a la gente

Orolinda #5 en su anterior compromiso viene de un tercer lugar a solo dos cuerpos de la ganadora importada Pitaluga, que tomó la punta desde el inicio y jamás la soltó. En la partida, la consentida del stud “ZM” salió con el grupo; sin embargo, al promediar los primeros, su jinete se ubicó quinto controlando la velocidad.

En la mitad de la curva final, Orolinda #5 comenzó a avanzar desde unos 15 largos. En el tope de la curva final muestra una atropellada arrolladora, pero en la mitad de la recta su piloto tuvo que levantar y buscar una mejor posición de ataque. Recupera el paso para conquistar la tercera casilla. Un buen video para esta jornada capitalina.