Borren la última: Viene descansado y con el ajuste que hizo puede repetir en la distancia

Llego el jueves y los estudios de cada una de las carreras se intensifican con la presencia de las principales revistas hípicas del país (Gaceta Hípica, Desbocado y Sin Freno) junto con los ajustes finales de los ejemplares que van a participar en la reunión 37 del año este domingo dentro de las 14 competencias que se realizarán donde incluyen los clásicos Lanzarina GII y Victoreado GIII.

La Rinconada: Viene descansado y con el ajuste que hizo puede repetir en la distancia

En el marco de las carreras no válidas de la jornada, tenemos que hablar de la séptima competencia de la tarde dominical, con hora de partida de las 3:30 de la tarde y que ha sido reservada para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de dos (a excepción de las carreras de reclamo) en una distancia de 1.400 metros.

En dicha prueba, hay una nómina de ocho purasangres a competir, donde el entrenador Fernando Parilli Araujo firmó la presentación de dos ejemplares, uno criollo, Look at Daddy con Franklin González Jr. y el argentino Silk Eyes con el aprendiz de jinete José Daniel Calicho con un descargo de dos kilos.

El purasangre sudamericano viene de un parón de 63 días sin competir, luego de haber participado en el pasado Clásico Internacional Fuerzas Armadas en 3.200 metros sin éxito, ahora, vuelve a la distancia de 1.400 metros donde ganó la última vez que participó el pasado 14 de junio con un tiempo de 85,3 y la conducción de Felix Márquez.

Este miércoles el ejemplar sureño dejó un ajuste final que confirma su estatus de favorito para ganar esta prueba no válida, según la hoja oficial de la División de toma tiempos del INH:

13,4 26,2 36,4 (600MTS) (ES) 50 2P 65,3/ 81,3// DE 2DA VUELTA, MOVIDO Y RESPONDIO