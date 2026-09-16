La Rinconada: Le quitaron la gríngola, briseó de lujo y ahora promete pagar un dineral en el 5y6

La cartelera selectiva continúa este domingo 20 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada con la edición número 47 de los clásicos Victoreado (GIII) y Lanzarina (GII), pruebas que rinden homenaje a dos grandes corredores de la hípica nacional. La jornada consta de 14 competencias que iniciarán a la 1:00 de la tarde, correspondiente a la Reunión 37.

La décima competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, se disputará en un llamado para caballos de 4 y más años, nacionales e importados, ganadores de una carrera (a excepción de competencias de reclamo en Venezuela). Dicha prueba se correrá en distancia de 1800 metros y la nómina la integran diez ejemplares, entre los cuales destacan King Julien, el estadounidense Neigh Sayer y Huracán Luis como los principales aspirantes al triunfo.

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Sin embargo, entre los participantes surge un contendiente silencioso que pudiera sorprender según sus últimos ejercicios. Se trata de Maple Grove, presentado por Germán Rojas y conducido por Álvaro Finol.

Cabe recordar que la única victoria de este caballo fue justamente en la distancia de 1800 metros y posee un récord de un triunfo en dos actuaciones en dicho recorrido; es el único ejemplar del lote ganador en el tiro.

La Rinconada: su último briseo lo acredita para sorprender

12 de septiembre: 14.4 - 26.1 - 38.0 (600 metros) - 50.4 - 2p 63.4 - 4p 79.1. Lució cómodo y muy bien después de la raya.

Este último briseo lo realizó sin los implementos de gríngola ni bozal blanco.