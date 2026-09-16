La emoción hípica regresa a La Rinconada con la Reunión 37, un programa de 14 competencias que arrancará a la 1:00 p.m. La atención estará centrada en los clásicos Victoreado (GIII) y Lanzarina (GII), disputados en 1200 metros, donde la nueva generación de potros dosañeros buscará dar sus primeros pasos hacia el éxito.

Rafael Solano revela sus mejores cartas para triunfar este domingo en La Rinconada

En la jornada de traqueos, el jockey Rafael Solano conversó en exclusiva para Gaceta Hípica para analizar las posibilidades de sus conducidos el venidero domingo 20 de septiembre en La Rinconada:

«Abrimos con la yegua Starship Gold en la cuarta competencia; en su último compromiso lo hizo bastante bien y en esta distancia de aliento esperamos poder marcar parciales cómodos para venirnos de punta a punta. En la novena carrera recibo la oportunidad del entrenador Óscar Manuel González con el caballo El Toro Flores; a pesar de que en su última no tuvo una buena salida, esperamos hacer una buena competencia».

Sobre sus últimos dos compromisos en la jornada, Solano señaló:

«En la duodécima carrera llevo al ejemplar Sol Rayo Láser, un caballo que viene de tener participación en una exigente prueba como el Clásico de los Sprinters y ahora regresa a su agrupación; me parece que este ejemplar es bastante duro para esta ocasión. Por último, en la decimotercera carrera, la yegua Spicy Guacamole hace su estreno en Venezuela, viene bien ejercitada y esperamos estar decidiendo la carrera».