No puede fallar: Reaparece luego de 119 días y le buscaron el descargo del momento para abrir en el 5y6

El juego del 5y6 Nacional volverá a tener un nuevo capítulo este domingo dentro de la jornada hípica número 37, donde se celebrarán un total de 14 competencias y el Juego de las Mayorías se activará a partir de la novena carrera del programa dominical para potros de tres años, debutantes o no ganadores en 1.200 metros.

La Rinconada: Reaparece luego de 119 días y le buscaron el descargo del momento para abrir en el 5y6

En la primera de las válidas del 5y6 Nacional, hay una nómina de 13 potros de tres años a correr, donde el entrenador Carlos Luis Uzcátegui firmó la presentación del macho castaño Louis The Duke, con la monta del jinete aprendiz José Daniel Calicho para los colores del Stud Big Valdi con un descargo de tres kilos para correr con 50 Kg,

El hijo del campeón semental King Seraf en La Camachera por Randy, nacido en el Haras La Orlyana realizó su última presentación el pasado 24 de mayo del año en curso, donde finalizó quinto a solo ocho cuerpos de El Abusador, triunfador en ese momento.

En lo que va de mes, ha realizado dos trabajos:

4 de septiembre: 800 metros en 54,3 con remate de 12 exactos, y parciales de 68 / 82,1 /98 // muy cómodo y apareado con Indistinct Chatter, en pelo.

12 de septiembre: 800 metros en 53,4 //66,2 //79,1 / 95/ apareado con She a Baddie, en pelo, informó la División de tomatiempos del INH.