Conoce el ajuste del hijo de Vacation que va como la Gran Opción de Gaceta Hípica en la R37

Este domingo 20 de septiembre se disputará en el hipódromo La Rinconada la celebración de la reunión 37 del año, con una agenda de 14 carreras, donde se disputarán dos pruebas clásicas de grado para potros y potras nacionales de dos años en recorrido de 1.200 metros y el tradicional juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Conoce el ajuste del hijo de Vacation que va como la Gran Opción de Gaceta Hípica

El 5y6 Nacional comenzará en la novena carrera, con hora de partida de las 4:30 de la tarde y ha sido reservada para caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, perdedores (que no hayan figurados del segundo al tercer lugar en sus últimas dos actuaciones) donde hay una nómina de 13 ejemplares a competir en una distancia de 1.200 metros.

En la segunda de las válidas, reservada para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de una, van a competir diez purasangres en distancia de 1.800 metros donde el presentado del entrenador Wladimir Sánchez, King Julién con la monta de Jaime Lugo Jr. parte como La Gran Opción de la revista Gaceta Hípica.

El cuatroañero nacido en las tierras del Haras H.M el 18 de marzo del 2022, es un producto del semental Vacation en Paulimar por Langfuhr tiene una campaña de una victoria en 16 presentaciones, viene de correr 1600 metros con un tiempo de 99,3 el pasado 23 de agosto del año en curso.

Según la hoja de ajustes de este miércoles publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos, el ejemplar ajustó:

GALOPO DOS VUELTAS (EP)