Todo el mundo habla de ella y se convierte en el robo de la semana

La temporada 2026 del hipismo nacional continua este domingo con la celebración de la reunión número 37 del año con una programación de 14 carreras, donde se disputarán los clásicos Victoreado GIII y Lanzarina GII para potros y potras criollos de dos años y el juego del 5y6 Nacional desde la novena carrera de la tarde hípica.

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Dentro del juego de las válidas del 5y6 Nacional, cabe mencionar la undécima competencia y tercera de las válidas con hora de partida de las 5:30 de la tarde, se ha reservado para que dispute la edición 2026 del Clásico Lanzarina (GII) para potras nacionales de dos años en distancia de 1.200 metros y cuenta con la presencia de 11 dosañeras a competir la misma.

La prueba selectiva que presenta a las mejoras potras nacionales de dos años y que verá debutar hasta a cinco dosañeras, tiene como favoritas a las potras Forever Queen y Aitana Princess a la delantera.

Pero, hay un nombre que suena a vox populi para sorprender y quitarle el triunfo a las antes mencionadas, y es la presentada por el joven entrenador Humberto Correia Jr. Altiva, con la monta del profesional Jaime Lugo Jr. para los colores del Bou Stable. La castaña de dos años nació el 26 de marzo del 2024 en las praderas del Haras La Orlyana.

Es un producto del semental Yesbyjimmny en la matrona Valanis por Quiet American, la cual no pudo debutar el pasado 23 de agosto del año en curso, al ser retirada por Disposición Reglamentaria. Sus trabajos previos de 48 flatt en la media milla con remate de 11.4 la colocan como una gran amenaza para la prueba y su ajuste final de este miércoles lo confirma, según la División de tomatiempos del INH.

GALOPO DOS VUELTAS (EP)