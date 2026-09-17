Tras los pasos del «Jet»: Jhonathan Aray busca igualar la marca de Douglas Valiente en el Clásico Victoreado (G3)

La reunión número 37 de este domingo 20 de septiembre presentará una programación de 14 competencias desde la 1:30 p. m., encabezada por los clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2), pruebas que marcan el estreno pistero de la nueva generación de dosañeros.

Una de las citas estelares de la tarde llegará en la octava carrera con el Clásico Victoreado (G3), pautado para las 3:55 p. m., que reunirá a ocho potros nacionales e importados de 2 años en distancia de 1.200 metros.

En dicha prueba se puede suscitar un hecho sin precedentes en el marco de este clásico, el cual rinde homenaje al histórico ejemplar Victoreado. El jinete Jhonathan Aray podría igualar al «Jet» Douglas Valiente como el máximo ganador del evento y convertirse en el primero en lograrlo en cuatro ocasiones consecutivas.

El fusta criollo conducirá al potro Bucéfalo, perteneciente al stud «Marco Antonio» y bajo el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo. Este castaño es hijo de Identify Politics en Venecia por Zann, nacido y criado en el Haras Montesano.

La Rinconada: Aray busca su cuarto Clásico Victoreado consecutivo

Jhonathan Aray conquistó las ediciones 44, 45 y 46 de este relevante clásico con los ejemplares First Time, Marco Antonio y Bunker, hazaña que lo convirtió en el único jinete en lograr tres triunfos de manera consecutiva en este evento selectivo.

Por su parte, Douglas Valiente se adjudicó la victoria en esta justa en cuatro oportunidades: Lucky Lord (1982), Big Mach (1984), Catire Bello (1991) y Real Gitano (1997).