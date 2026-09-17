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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°37 a correrse el domingo 20-9-2026

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional

Por

Saúl García
Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 05:11 pm
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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°37 a correrse el domingo 20-9-2026
David Urdaneta

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El domingo 20 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de ocho apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional.

Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de septiembre, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que ahora el nuevo factor de multiplicación del 5y6 promete grandes incentivos.

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Believe Andrew 12
Xtal  9
Cedsrunner 8
Talentoso 1

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Boiled Milk 15
Manchega 5
Salomé 5
Impetuosa 3
Oklahoma 2

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Mahomes 9
Abu Pepe 8
Furetto 7
Deep Attack 4

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Gran Feronia 10
Starship Gold 8
Orolinda 7
Mía Sophia  3
Rue Du Bac 2

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
El Gran Eladio 14
Bravucón 11
Tuco Salamanca 3
Time Report 1
The Last Dance 1

SEXTA CARRERA.

EJEMPLAR PUNTOS
Way Too Much 14
Universal Joy 8
Alana  7
Craigh Na Dun 1

SÉPTIMA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Silk Eyes 12
Abuelo  10
Snujake 4
Grandiussus 2

OCTAVA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Kilimanjaro 12
Big Sensation 7
Niño de Oro  4
King Nysos 4
Siempre 2
Kosho 1

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