La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°37 a correrse el domingo 20-9-2026

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 37

¡El domingo 20 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de ocho apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional.

Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de septiembre, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que ahora el nuevo factor de multiplicación del 5y6 promete grandes incentivos.

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Believe Andrew 12 Xtal 9 Cedsrunner 8 Talentoso 1

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Boiled Milk 15 Manchega 5 Salomé 5 Impetuosa 3 Oklahoma 2

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Mahomes 9 Abu Pepe 8 Furetto 7 Deep Attack 4

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Gran Feronia 10 Starship Gold 8 Orolinda 7 Mía Sophia 3 Rue Du Bac 2

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS El Gran Eladio 14 Bravucón 11 Tuco Salamanca 3 Time Report 1 The Last Dance 1

SEXTA CARRERA.

EJEMPLAR PUNTOS Way Too Much 14 Universal Joy 8 Alana 7 Craigh Na Dun 1

SÉPTIMA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Silk Eyes 12 Abuelo 10 Snujake 4 Grandiussus 2

OCTAVA CARRERA