Una jornada estelar tiene este sábado 19 de septiembre; el hipódromo de Valencia celebra la reunión N.º 23 de la temporada con una programación de nueve competencias, que incluye la edición del Clásico “Propietarios Valencianos”. versión para yeguas. Prueba que se corre en distancia de 2,000 metros en pista de arena para yeguas de 3 y más años, y cuenta con una premiación especial de $24,000.

HINAVA: Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia sábado 19-9-2026

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

Para quienes buscan llevar la emoción al siguiente nivel, MeridianoBet se consolida como la plataforma aliada. Ya sea que te encuentres en las tribunas o siguiendo la transmisión desde casa, podrás realizar tus jugadas en tiempo real con total seguridad.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

Susurro (3), Bombazo (6), King of Success (2) Another Legacy (2), Sweet Genesis (5), Miss Friend (3) Stella Cadente (4), Queen of South (5), Lady Rossy (1) Vermelho (8), Forzesco (2), Candoroso (4) Party Prince (8), Combination (6), Work Time (3) Divergente (6), Gran Canelo (1), Father Love (4) Mo Cuishle (3), My Believer Mate (5), Ralfcristopher (3) Catira Mercedes (7), EmmyArantza (1), Copacabana (6) Resilience (2), Seven Time (9), Tapital (6)

Fijo: Mo Cuishle (3)

Dato: Gran Canelo (1)

Buen dividendo: Copacabana (6)